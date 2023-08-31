В ніч на 30 серпня РФ зазнала однієї за наймасштабніших атак БПЛА за весь період війни, тому планує іншим чином роззосередити свою ППО.

Атака по аеродрому Пскова продемонструвала, що авіаційні бази Росії виявилися беззахисними перед дронами дальнього радіусу дії. Тепер РФ генерує ідеями, як по іншому розосередити системи ППО між Україною та Москвою.

Зокрема, британська розвідка назвала ніч з 29 по 30 серпня однією з найбільших "дронових" атак по Росії від початку "великої" війни. Тоді на території країни-агресора фіксувалося щонайменше п’ять окремих ударів, реалізованих БПЛА, вказує Міноборони Британії.

Йдеться про удари по Москві, Брянську, Рязані, а також по авіабазі у Пскові, яка знаходиться поблизу кордону з Естонією.

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"Ймовірно, в результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Протягом серпня 2023 року Росія зазнала 25 окремих атак безпілотників, майже напевно здійснених OWA-БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Це свідчить про те, що російська ППО не може впоратися з виявленням та знищенням всіх потрібних цілей. Тому наразі РФ розмірковує, як по іншому розмістити свої системи.

"Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим нападам", - зазначає британська розвідка.

Попередні удари по російських військових авіабазах змусили РФ розосередити свої літаки по різним регіонам, однак вдалі удари по аеродрому "Сольці" та Пскову показали, що ці старання марні: БПЛА мають значно більший радіус дії, ніж гадала РФ. Також це створює труднощі у подальшому розосередженні російської авіації.

"Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути питання щодо розміщення додаткових систем протиповітряної оборони на тих аеродромах, які, на її думку, є вразливими для атак БПЛА", - резюмує Міноборони Британії.

З'явилися супутникові фото наслідків атаки по аеродрому Пскова

Нагадаємо, сьогодні в мережі з’явилися перші супутникові кадри з наслідками атаки по російському аеродрому у Пскові. Як відомо, в ніч на 30 серпня невідомі дрони пошкодили там кілька літаків Іл-76.

Супутникові кадри підтверджують втрати РФ та свідчать, що вдалося пошкодити щонайменше 2 літаки згаданого типу.

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