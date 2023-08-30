Росіяни заявляють про атаку дронів.

В районі псковського аеродрому цієї ночі пролунали вибухи, на місці почалася пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів. На опублікованих фотографіях і відео можна побачити масштабну пожежу і клуби чорного диму. Місцева влада поки не коментувала те, що відбувається.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пише, що від аеродрому в районі Хрести піднімається кілька стовпів чорного диму.

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Оновлено о 00:43: Чотири літаки Іл-76 пошкоджені в Пскові після атаки безпілотників на військовий аеродром, повідомляють в екстрених службах РФ.

Оновлено о 00:38: Міноборони РФ у Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників, повідомив губернатор Ведерніков. За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється.

Жителі міста кажуть, що чули вибухи і стрілянину. За їхніми словами, місто атакували безпілотні літальні апарати. У бік аеродрому їдуть машини швидкої медичної допомоги.

Автор одного з відео так коментує те, що відбувається: "Ласкаво просимо у 24 лютого, товариші".

У мережі публікують момент вибуху на аеродромі. Повідомляється, що могли бути знищені як мінімум два російські літаки. Зараз горить резервуар з паливом.

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