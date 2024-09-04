При цьому росіянам байдуже, якої якості ця балістика буде, говорить військовий експерт.

Росія намагатиметься збільшувати кількість ударів балістичними ракетами, які Україні наразі найважче всього збивати. Про це сказав, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров на Radio NV.

За його словами, ворог вже зараз намагається застосовувати для ураження здебільшого балістичні або аеробалістичні надзвукові ракети як Ха-22. Тобто Кинжал, Іскандер-М.

"Оскільки їхні крилаті ракети для нас, за умови наявності достатнього боєкомплекту для зенітно-ракетних комплексів, ефективного використання авіації, стають менш ефективними. Щодо атак тими ж БПЛА-камікадзе – "шахед", то ми активно зараз застосовуємо для протидії армійську авіацію - це наші українські гелікоптери. І відповідно, ці цілі очікуваного росіянами ефекту не наносять", - пояснив експерт.

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Він зазначив, що Україна зараз має проблему з недостатньою кількістю систем Patriot та SAMP/T, не всі регіони і не всі траєкторії, які ворог використовує, може перекрити.

"Це перш за все щодо застосування Кинжалів і ракет Іскандер-М балістичних. Вони на жаль приносять нам найбільшої шкоди… Потенціал ворога ще зберігається. А в нас з додатковими системами Patriot , які нам пообіцяли наші партнери ще наприкінці травня, початку літа – їх там від 5 до 7 – є певні затримки з їх передачею. Хоча зараз вони нам дуже й дуже потрібні", - підкреслив Крамаров.

За його словами, росіянам простіше і дешевше зараз купувати ракети в Північної Кореї, Ірану, ніж виробляти власні Іскандер-М. Крамаров зазначив, що росіянам байдуже, що у північнокорейських чи іранських ракет значно нижча ефективність, бо вони їх хочуть використовувати паралельно з Іскандер-М.

"Північнокорейські КN-23 – не долітають. В Іранських ракет ефективність ще нижча. Але тим не менш, з урахуванням тактико-технічних характеристик ЗРК NASAMS і IRIS-T можуть не встигати їх збивати. Відповідно, так, ракета дешева, малоефективна, тим не менш, Іран може їх клепати у великій кількості. І в разі якщо вони почнуть постачання Росії, то для росіян нормальна логіка збільшити кількість ударів балістичними ракетами, які нам наразі найважче всього збивати", - сказав Крамаров.

Ракетний терор України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями видання Bloomberg інформувало, що європейські посадовці очікують, що Іран скоро передасть Росії балістичні ракети. Зазначалось, що Іран передав Росії сотні безпілотників за час повномасштабного вторгнення в Україні, проте потенційна передача балістичних ракет може стати тривожним розвитком подій у війні.

У Bloomberg нагадали, що США та інші союзники по Організації Північноатлантичного договору не один раз застерігали Іран від такого кроку та докладають дипломатичних зусиль, аби запобігти передачі ракет.

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