М-55 - літак, який використовувався як науково-дослідна платформа в галузі наук про землю, але під час війни РФ проти України ці борти будуть оснащувати військовою розвідувальною технікою, вважають у західній розвідці.

Росія може залучити до збору розвідувальних даних і відшукування цілей у просторі України радянський літак М-55 "Геофізика".

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. "Імовірно, що Росія розглядає повернення у стрій радянського висотного розвідувального літака М-55 "Геофізика" (за класифікацією НАТО - MYSTIC B)", - йдеться у повідомленні.

Цей літак останнім часом використовується як науково-дослідна платформа в галузі наук про землю і може летіти на максимальній висоті у понад 70 тисяч футів (понад 21 тис. метрів). "Однак було помічено, що літак перевозив військовий розвідувальний контейнер, розроблений для використання на російських винищувачах", - повідомляє розвідка.

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При цьому, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити належні можливості розвідки, спостереження, захоплення цілей і первісного збору даних (ISTAR).

"Це має критичне значення для вчасного і точного переслідування цілей повітряними, морськими та сухопутними силами", - йдеться у повідомленні.

"Існує реалістична можливість, що М-55 буде повернуто на лінію фронту для посилення обмежених можливостей Росії ISTAR над Україною. Керування на значній висоті дозволяє сенсорам працювати на значній відстані. Майже напевно, що літак буде виконувати місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору", - повідомляє розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії заявляють про розконсервацію висотного літака М-55 "Геофізика", розробленого ще за часів СРСР для боротьби з літаками-розвідниками США. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що після певних робіт РФ може використовувати цей літак для наведення ударних цілей.

Варто зазначити, що РФ активно використовує проти українців дрони, у тому числі для шпигування. Станом на 19 листопада 2023 року вже ліквідовано 5 755 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

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