Про це повідомив Федір Веніславський - народний депутат України.

Окупанти продовжують накопичувати свої сили на Донбасі та півдні України. Окрім цього, зберігається загроза для Харківської області.

Про це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Два найбільш концентрованих напрямки зараз - це Донбас, а також (окупанти - УНІАН) перекидають свої сили на південь України. Миколаївська, Одеська, Запорізька області - це ті цілі, які вони визначили для себе як одні з пріоритетних", - зазначив він.

Також, за його словами, зберігається загроза для слобожансько-східного напрямку, а саме для Харківщини. Тому що ворог зосередив достатньо велику кількість засобів ураження на кордонах Білгородської області і на окупованих українських територіях.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у США закликали своїх громадян покинути Україну на тлі загрози обстрілів найближчими днями.

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