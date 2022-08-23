Посольство США закликало громадян Штатів покинути Україну через загрозу обстрілів цивільної інфраструктури Російською Федерацією в найближчі дні. Окупанти планують посилити бомбардування до Дня Незалежності нашої країни.
Така інформація з'явилася на офіційному сайті посольства США в Україні.
"Державний департамент володіє інформацією про те, що Росія нарощує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України в найближчі дні. Російські удари в Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США покинути Україну зараз, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно", — сказано в офіційному повідомленні посольства Штатів.
Американських громадян також попередили, що слід робити в разі повітряної тривоги, наприклад, шукати сховище або спускатися на нижній рівень будинку з мінімальною кількістю вікон і сідати біля внутрішньої стіни. А ще посольство порекомендувало перевірити свої документи.
Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки МО попередили про підвищену небезпеку найближчими днями. Існує загроза ракетних ударів та інших провокацій — як всередині країни, так і за кордоном. А Національна поліція не виключає активізацію ДРГ в найближчі дні.
Війна Російської Федерації проти України
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