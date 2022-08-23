Держдепартамент Штатів володіє інформацією про посилення бомбардувань мирних міст і населених пунктів окупантами.

Посольство США закликало громадян Штатів покинути Україну через загрозу обстрілів цивільної інфраструктури Російською Федерацією в найближчі дні. Окупанти планують посилити бомбардування до Дня Незалежності нашої країни.

Така інформація з'явилася на офіційному сайті посольства США в Україні.

"Державний департамент володіє інформацією про те, що Росія нарощує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України в найближчі дні. Російські удари в Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США покинути Україну зараз, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно", — сказано в офіційному повідомленні посольства Штатів.

Американських громадян також попередили, що слід робити в разі повітряної тривоги, наприклад, шукати сховище або спускатися на нижній рівень будинку з мінімальною кількістю вікон і сідати біля внутрішньої стіни. А ще посольство порекомендувало перевірити свої документи.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки МО попередили про підвищену небезпеку найближчими днями. Існує загроза ракетних ударів та інших провокацій — як всередині країни, так і за кордоном. А Національна поліція не виключає активізацію ДРГ в найближчі дні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: