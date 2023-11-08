На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника.

Російські окупанти атакували українські позиції на кількох напрямках, але безуспішно, протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому зазначає, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника в районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Андріївки.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак.

Також окупанти штурмувалина Лиманському напрямку в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару поблизу Спірного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 безуспішних атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Також були безуспішні ворожі штурми неподалік Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області. Це на Шахтарському напрямку. При цьому окупанти мали підтримку авіації.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь сьогодні зазначив, що наразі Авдіївка з трьох сторін фактично перебуває в напівоточенні росіян, відтак ворог із цих напрямків гатить по місто з усього наявного озброєння.

Він зазначив, що ворог наразі перегруповується, "отримавши сильно по зубах".

Ворог накопичує свої резерви - близько 40 тисяч особового складу зігнали до Авдіївки, накопичують боєкомплект усіх калібрів. І поки не видно того, щоб росіяни відмовились від своїх планів оточити Авдіївку. Останнім часом ворог застосовує схему, коли кидає в атаку невеликі підрозділи по 10-20 людей. Українські війська їх виявляють та знищують артилерією. Це така російська гра "на живця", коли окупанти кидають своїх людей, щоб спробувати виявити позиції української артилерії.

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