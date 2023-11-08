За його словами, цей скандал штучний і вигідний самій Фаріон.

Начальник штабу бригади Азов Богдан "Тавр" Кротевич назвав екс-нардепку Ірину Фаріон "посібницею російської пропаганди". Днями вона сказала, що "не може назвати українцями" російськомовних захисників "Азова" та 3 окремої штурмової бригади.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук він заявив, що бійцям Азова "абсолютно дивно та смішно" чути подібні висловлювання Фаріон.

"Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції. А якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібник пропаганди РФ. Абсолютно все одно, що вона каже. Вибачте, а хто вона така? Мені цікаво, а партії "Свобода" нормально з такою людиною? А до неї у мене питань немає", — сказав Кротевич.

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На думку бійця, скандал із Фаріон є штучним і вигідний тільки їй.

"Мені не подобається, коли спекулюють на деяких темах. Це жодної користі не несе. Позиція більшості особового складу "Азова" — треба переходити на українську мову. Чи спілкуємося ми російською? Так, спілкуємося. Тому що в армії потрібно швидко приймати рішення і не можеш дозволити собі перекладати. Для переходу на українську мову потрібен спокій. У нас такого стану зараз немає", — наголосив військовий.

Водночас офіцер впевнений, що зрештою українською мовою говоритиме більшість громадян.

"Якщо людина розмовляє російською мовою, то треба м'яко і без претензій поцікавитися. З дискусією та повагою. Це багатьох моментів стосується, не лише мови", — підсумував "Тавр".

Скандал довкола Фаріон

Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також не пропустив цей скандал і одразу звернувся до правоохоронних органів.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома також як "Пташка" зазначила, вважає Фаріон ворогом, який просуває наративи Кремля.

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