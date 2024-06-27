Всі російські бригади можуть сформувати власні мотовзводи і доручити їм "доставку необхідних вантажів і евакуацію поранених".

З огляду на те, що запаси бронетехніки закінчуються, російська армія все частіше відправляє окупантів у бій на дешевих мотоциклах.

Як пише Forbes, чим більше російських солдатів їде в бій на байках, "тим більше російських солдат гине або отримує поранення, їдучи в бій на байках".

Аналітик Ендрю Перпетуа підтвердив знищення - переважно українськими безпілотниками - п’яти російських бойових мотоциклів у лютому, одного - у березні, 13 - у квітні, 56 - у травні та дев’яти лише за перший тиждень червня. Ще десятки мотоциклів були пошкоджені.

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"Це справді смішна кількість жертв, яку росіяни зазнали в результаті атак на мотоциклах", - написав Перпетуа.

Попри значні втрати, російська армія вдвічі посилює концепцію штурмових мотоциклів. 5-та мотострілецька бригада російської армії, яка веде бої навколо Красногорівки, сформувала спеціальний мотоциклетний взвод. Він є додатковим, підкреслив російський кореспондент Олександр Сладков.

"Це на додаток до бойових мотоциклістів у батальйонах", - заявив Сладков.

За словами так званого російського "воєнкора", бригади можуть сформувати власні мотовзводи і доручити їм "доставку необхідних вантажів і евакуацію поранених".

Але вони, ймовірно, також відіграватимуть пряму бойову роль. Дедалі частіше російські командири, які відчувають брак техніки, посилають свої мотоциклетні війська на прямі штурми українських позицій.

Під час однієї з останніх російських операцій десь на півдні України перша хвиля нападників їхала на танках і бойових броньованих машинах. Коли ця хвиля врізалася об стіну української артилерії та безпілотників, росіяни направили другу хвилю - пішки та на байках. Результати були катастрофічними для росіян.

"Іноді по їхніх позиціях стріляли навіть шість артилерійських установок одночасно", - згадує оператор українського безпілотника з позивним "Крігсфоршер".

За останні тижні не менше чотирьох українських бригад - 28-ї, 30-ї та 54-ї механізованих бригад і 79-ї десантно-штурмової бригади - завдали ударів по російським мотодесантам з вибухонебезпечних безпілотних літальних апаратів і бомбардувальників, що скидають гранати. Імпровізована броня, яку деякі російські підрозділи наварюють на свої мотоцикли, не дуже допомагає.

Цієї весни висловлювалися припущення, що нова тактика Росії на велосипедах може справді допомогти Кремлю у військових зусиллях, зробивши окремих солдатів швидшими та менш помітними з повітря.

На практиці мотоциклетні війська безнадійно вразливі перед артилерією та безпілотниками - і гинуть у дедалі більших кількостях. Але з надто малою кількістю бронетехніки росіяни не мають багато альтернатив.

"Якщо підрозділу окупантів не пощастить мати доступ до досить сучасних бойових машин БМП, то йому доведеться обійтися 50-річними броньованими тягачами МТ-ЛБ, китайськими гольф-карами або мотобайками. Єдиний інший варіант - піти в бій. Але це ще небезпечніше, ніж їзда на мотоциклі", - сказав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Українські воїни продовжують "мінусувати" російських загарбників по всій лінії фронту. За останню добу було ліквідовано 1260 окупантів. Загальні бойові втрати противника з орієнтовно склали 539 320 осіб.

За ніч в Україні збили 28 повітряних цілей, з них 5 ракет і 23 ударних БПЛА. В ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування, зокрема "Калібр", "Кинджал" і Х-59/Х-69, а також дрони Shahed.

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