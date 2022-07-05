Шість ракет вдалося збити силами ППО.

Ранок 5 липня розпочався на Дніпропетровщині з повітряних тривог і вибухів. РФ вдарила по місту та області сімома ракетами, в одному з населених пунктів був "приліт".

Подробиці ранкової атаки на своїй сторінці в Telegram розкрив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

Виявилося, "дружній сусід", який постійно намагається відібрати наші території, випустив по Дніпру та області сім ракет. Шість ворожих ракет збили над Дніпром та Синельниківським районом.

Уламки однієї з ракет впали в Дніпрі, почалося загоряння. На щастя, рятувальникам вдалося швидко приборкати вогонь, обійшлося без жертв.

"У місті Покров "приліт" в приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще біля кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих", - додав Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Дніпрі та Харкові прогриміли вибухи. Очевидцям вдалося зняти прольоти ракет на відео.

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