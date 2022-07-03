На Дніпропетровщині українські військові збили черговий ворожий безпілотник.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - зазначив голова ОВА.
За словами Валентина Резніченка, це вже 10-й розвідник россійського агресора, знищений у небі над Дніпропетровською областю.
"Попередньо, його уламки упали у полі", - уточнив голова ОВА.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаївській області українські військові знищили один із найдорожчих російських безпілотників "Форпост". Сталося це в той момент, коли дрон намагався знайти чергову ціль в Миколаївській області. Зазначимо, за офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабної війна в Україні ЗСУ знищили 654 російських БПЛА.