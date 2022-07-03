Це вже 10-й розвідник агресора, знищений у небі над областю.

На Дніпропетровщині українські військові збили черговий ворожий безпілотник.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - зазначив голова ОВА.

За словами Валентина Резніченка, це вже 10-й розвідник россійського агресора, знищений у небі над Дніпропетровською областю.

"Попередньо, його уламки упали у полі", - уточнив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаївській області українські військові знищили один із найдорожчих російських безпілотників "Форпост". Сталося це в той момент, коли дрон намагався знайти чергову ціль в Миколаївській області. Зазначимо, за офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабної війна в Україні ЗСУ знищили 654 російських БПЛА.

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