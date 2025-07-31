Київ був основною ціллю масованого обстрілу.

Вночі Росія атакувала Україну понад 300 дронами та вісьмома ракетами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, з ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби.

Глава держави зазначив, що внаслідок ворожих ударів постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.

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"Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама… Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя", - зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру.

"Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - підкреслив він.

Нічний удар по Києву

Росіяни зранку 31 липня завдали ракетного удару по Києву після нічної атаки дронів. Підтверджено 6 загиблих у Києві, з них 4 в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років.

На першому поверсі в будинку в Києві затиснутий чоловік. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував, що триває "ювелірна робота" рятувальників, щоб його дістати.

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