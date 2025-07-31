Зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди.

Росіяни зранку 31 липня завдали ракетного удару по Києву після нічної атаки дронів. Наслідки влучання є у кількох районах, пошкоджені будинки. Внаслідок двох хвиль атак відомо про десятки постраждалих, є загибла.

Оновлено 6.40. Внаслідок удару загинула жінка, тіло деблокували з-під завалів, повідомили в МВС.

У відомстві повідомили, що більше 20 людей поранено. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людейврятували з-під завалів.

Відео дня

"Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 6.35. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вже відомо про 27 постраждалих у столиці. 17 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Оновлено 6.30. Президент України Володимир Зеленський показав наслідки удару по багатоповерхівці у Києві

"Київ. Ракетний удар. Прямо до житлового будинку. Під завалами люди. Усі служби на місці. Російські терористи", - написав президент.

Оновлено 6.20. мер міста Віталій Кличко повідомив, що наразі відомо про 20 постраждалих, 8 із них медики госпіталізували, ншим надали допомогу на місці.

Про загрозу застосування балістики було оголошено приблизно о 4.30.

Згодом голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що ворог завдав ракетного удару по столиці, під ударом була житлова забудова у Шевченківському та Святошинському районах.

Мер Києва Віталій Кличко згодом додав, що у Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу, без постраждалих.

"Внаслідок атаки ворога на столицю пошкоджений житловий будинок у Святошинському районі. Екстрені служби прямують на місце", - додав мер.

У мережі публікують фото наслідків удару, на яких видно, що зруйновано цілий під’їзд багатоповерхового будинку.

За повідомленням мера, у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках, горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі, зокрема, школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Удари РФ по Україні

29 липня росіяни атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області, внаслідок чого відомо про 16 загиблих, більше трьох десятків осіб поранені.

30 липня російські війська втретє за тиждень атакували будівлю Сумської ОВА дронами. Влада закликала людей не перебувати біля адмінбудівель та обʼєктів критичної інфраструктури під час повітряних тривог.

Вас також можуть зацікавити новини: