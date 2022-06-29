Загалом зараз в Чорному морі РФ накопичила понад півтора десятка крилатих ракет для завдання ударів по Україні.

В акваторії Чорного моря вороже корабельне угруповання збільшилося на один великий десантний корабель.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилось 1 ВДК, продовжує погрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" вкотре закликали не наражати себе на небезпеку та наголосили, що пляжний відпочинок зараз не на часі.

"Характерні обстріли узбережжя, післяштормова імовірність принесення до берегу морських мін та усвідомлення, що ворожа активність на південному напрямку відчайдушно нарощується є красномовним підтвердженням, що пляжний відпочинок зараз не на часі, що узбережжя – це зона небезпеки", - зазначили в оперативному командуванні.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялось, що по Одещині ворожою стратегічною авіацієюбуло завдано удару ракетою повітряного базування Х-22, випущеної з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок точної роботи сил ППО ракета була знищена над полями Одеського району.

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