Окупанти завдали по Одещині ракетного удару ракетою повітряного базування Х-22, яку збила українська протиповітряна оборона.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"По Одещині ворожою стратегічною авіацією завдано удару ракетою повітряного базування Х-22, випущеної з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок точної роботи сил ППО ракета знищена над полями Одеського району. Руйнувань та постраждалих немає", - сказано у повідомленні.
У цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Мешканці деяких районів повідомляли, що чули гучні звуки вибуху.
Як писав УНІАН, ввечері 28 червня російські війська випустили в бік Одеської області кілька ракет, одну вдалося перехопити підрозділам сил ППО.
Крім того, під удар рашистів того ж дня потрапили Миколаїв та Дніпро.
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