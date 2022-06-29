Руйнувань та постраждалих немає.

Окупанти завдали по Одещині ракетного удару ракетою повітряного базування Х-22, яку збила українська протиповітряна оборона.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині ворожою стратегічною авіацією завдано удару ракетою повітряного базування Х-22, випущеної з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок точної роботи сил ППО ракета знищена над полями Одеського району. Руйнувань та постраждалих немає", - сказано у повідомленні.

У цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Мешканці деяких районів повідомляли, що чули гучні звуки вибуху.

Як писав УНІАН, ввечері 28 червня російські війська випустили в бік Одеської області кілька ракет, одну вдалося перехопити підрозділам сил ППО.

Крім того, під удар рашистів того ж дня потрапили Миколаїв та Дніпро.

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