За потенційних смертників на фронті виникла конкуренція між Міноборони РФ та ЧВК "Вагнер".

Міністерство оборони Росії розпочало нову масштабну інформаційну кампанію для того, щоб затягнути "добровольців" на фронт в Україну.

Для впливу на свідомість росіян там традиційно застосовують пропаганду: відповідна реклама з’явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Розвідники кажуть, що Росія намагається "зіграти" на чоловічий гордості, використовуючи формулювання, що зазиває на війну "справжніх чоловіків". Також там вказують на фінансові переваги для росіян за участь у війні проти Україні.

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Наразі конкуренція за мобілізацію чоловіків спостерігається між Міноборони РФ та ЧВК "Вагнер". Оскільки організація втратила доступ до вербування найманців серед в'язнів, там звернули увагу на росіян, придатних до війни за бойовім віком.

Однак розвідники сумніваються, що Росія зможе мобілізувати на війну ще 400 000 "добровольців". Раніше таку цифру наводили у Міноборони РФ.

"Влада скоріш за все намагатиметься якомога довше уникати будь-яких новин щодо відкритої обов’язкової мобілізації, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності серед суспільства", - кажуть там.

РФ не здатна виконати обіцянку в 400 000 мобілізованих

Нагадаємо, що наразі українській військові експерти сумніваються в можливості РФ добровільно мобілізувати в армію 300 чи 400 тисяч осіб. Про вірогідність нового етапу мобілізації в Росії наприкінці квітня попереджав Олександр Коваленко. За його словами, втрати ворога на фронті надто великі, тому Кремль буде змушений вдатися до відповідних масштабних оголошень.

Зі свого боку аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, навіть якщо РФ зможе зібрати на війну в Україну таку кількість людей, вона не зможе забезпечити їх зброєю та продовольством. За його словами, Москва не впоралася з цим завданням ще під час першої хвилі мобілізації, коли затягла на фронт 320 тисяч солдатів.

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