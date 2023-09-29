Супротивник сьогодні вранці атакував місто.

Російські загарбники у п'ятницю вранці, 29 вересня, завдали ракетного удару по Миколаєву, є влучання.

Супротивник поцілив у об’єкт інфраструктури, який знаходиться на околиці міста, повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його даними, вороги били по місту сьогодні близько 04:13.

"...місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45", - зазначив чиновник. Кім додав, що подробиці уточнюються.

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Повітряна тривога в Миколаївській області сьогодні була оголошена в 04:16, а відбій був о 04:58. ЗМІ писали, що під час тривоги пролунали вибухи.

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Загарбники вже багато разів били по Миколаєву з різного озброєння, є багато жертв, руйнувань та постраждалих.

Зокрема, вдень 28 вересня повідомлялося, що супротивники вночі здійснили ракетний удар і влучили в інфраструктурний об’єкт, який знаходиться на околицях обласного центру. Повідомлялося, що унаслідок атаки ніхто не постраждав. Також стало відомо, що після прильоту загорілася суха трава, і пожежу оперативно загасили.

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