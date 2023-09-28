Українські військові також уточнили інформацію про атаку "Шахедами" та її наслідки.

Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Під час атаки сталося влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, також відбулось займання сухої трави, яке оперативно ліквідовано. Військові запевняють, що люди не постраждали.

Крім того, протягом ночі ворог атакував південні та центральні регіони України з південно-східного напрямку, з району Приморсько-Ахтарська (РФ) та миса Чауда (Крим) ударними безпілотниками.

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"34 дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131" були знищені силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності: 20 - над Миколаївщиною, 11 - над Кіровоградщиною, 3 - над Одещиною", - розповіли в прес-службі.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих БпЛА подекуди спалахувала суха трава й чагарники, на Миколаївщині в одному з сіл пошкоджено господарчу споруду, сталися пошкодження лінії електропередач.

Війна в Україні - російські удари 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російська армія атакувала Україну 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Українська ППО знищила 34 дрони-вбивці, у чому залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів, що регіон пережив надзвичайно складну ніч. Частину "Шахедів" над областю знищено, але сталися й влучання. За попередніми даними, обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

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