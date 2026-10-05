РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові 'Бандеролями': є загиблі та поранені

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені.

В неділю, 4 жовтня, росіяни атакували крилатими ракетами "Бандероль" Індустріальний район Харкова, повідомив в Telegram мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, сталося влучання в багатоквартирний будинок.

"Попередньо - влучання "Бандероли" по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі. Наслідки уточнюємо", - повідомив він.

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Згодом мер Харкова проінформував, що, на жаль, є двоє загиблих, ще шестеро людей отримали поранення.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені, горять автомобілі та адміністративна будівля, близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено. Триває рятувально-пошукова операція", - додав він.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що український військовий із позивним Мучной розповів, що на Дергачівському напрямку в Харківській області російські окупанти просуваються на схід від Гоптівки, а на флангах фіксуються нові проникнення невеликих ворожих груп. За словами військового, фактична ситуація на цій місцевості значно складніша, ніж може здатися на карті. Він додав, що ця ділянка потребує термінового та якісного підкріплення, оскільки противник поступово створює умови для подальшого тиску. За його словами, основна проблема на Дергачівському напрямку полягає в динаміці проникнень і поступовому просуванні на окремих ділянках.

Також ми писали, що російські військові використовують мирних жителів як прикриття під час відступу з Куп’янської громади на Харківщині. В 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія" заявили, що вони пересуваються разом із дітьми та літніми людьми через газогін. За словами українських військових, наразі корпус проводить контрнаступальні дії, чтому російські підрозділи намагаються залишити позиції, використовуючи цивільних як прикриття. Українські військові зазначили, що бачили цю групу, однак не відкривали по ній вогонь, оскільки разом із окупантами перебували цивільні українці.

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