Росіяни для прикриття свого відходу на Харківщині загнали цивільних у газогін (відео)

За даними українських захисників, серед них були діти та літні люди.

Російські військові використовують мирних жителів як прикриття під час відступу з Куп’янської громади Харківської області, зокрема, вони пересуваються разом із дітьми та літніми людьми через газогін. Про це заявили у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія".

За словами українських військових, наразі корпус проводить контрнаступальні дії, через що російські підрозділи намагаються залишити позиції, використовуючи цивільних як прикриття.

У "Хартії" повідомили, що 27 вересня розвідувальні безпілотники зафіксували групу людей, яку росіяни виводили з території Куп’янської громади. На оприлюднених кадрах видно дев’ятьох цивільних. Серед них були діти, люди похилого віку та щонайменше одна людина на милицях. Разом із цивільними пересувалися чоловіки призовного віку у звичайному цивільному одязі.

У "Хартії" припускають, що це могли бути російські військовослужбовці, які зняли форму та намагаються залишити район бойових дій, перебуваючи серед мирних жителів.

Українські військові зазначили, що бачили цю групу, однак не відкривали по ній вогонь, оскільки разом із окупантами перебували діти та літні люди. За оцінкою "Хартії", росіяни могли розраховувати саме на це.

У 2-му корпусі НГУ наголосили, що зафіксований випадок задокументували. Відповідні матеріали планують передати для подальшого розслідування воєнного злочину.

Інші новини про бої на Куп’янському напрямку

Наприкінці серпня стало відомо, що українські військові провели операцію піхотою на Куп’янському напрямку, під час якої зачистили близько 2 квадратних кілометрів лісової місцевості.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), 30 серпня з’явилося відео, як українські бійці зачистили 2 квадратні кілометри лісистої місцевості на Харківщині на південний захід від Західного та продовжують просування на захід від Дворічної (обидва місця на північ від Куп'янська). Йшлося, що українські війська вільно діяли у відкритому полі, що очевидно свідчить про те, що ЗСУ заздалегідь успішно придушили у цьому районі безпілотники противника, тому російські війська не змогли відбити наступ.

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