За дві доби окупанти випустили понад 30 дронів, 23 "Шахеди" були збиті нашими захисниками.

З початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів по Україні і понад 8 тисяч авіанальотів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців, що було записано на вулиці поряд з уламками ворожого безпілотника.

"Енергійний народ, що завжди заряджений на боротьбу! Завершується її 246-й день. Ми продовжуємо свій спротив. Агресор продовжує свій терор. Нас знову атакує з неба зграя їхнього вороння. За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога глиб країни й приземлили 23 "Шахеди", - зазначив Зеленський.

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Крім того, за його словами, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

"Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше. Я дякую вартовим нашого неба.

Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на "ловців" ось таких "Шахедів", - зазначив президент.

За інформацією глави держави, лише на платформі UNITED24 благодійні внески залишили 665 тисяч людей із 70 країн світу.

"Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. "Шахеди" будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію", - підкреслив Зеленський.

Скільки ракет залишилося у Росії: що про це відомо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в арсеналі Росії залишилося менше 30% високоточних ракет від тієї кількості, яка була станом на день вторгнення в Україну.

За інформацією обізнаного джерела з силових органів влади України, для того, щоб відновити довоєнний запас високоточних ракет, Росії знадобиться п'ять років.

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