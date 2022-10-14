Запас високоточних ракет щодня зменшується, але все ще є арсенал радянських зразків.

В арсеналі РФ залишилося менше 30% високоточних ракет від тієї кількості, яка була станом на день вторгнення в Україну. Втім, є ще досить багато ракет радянських зразків.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ".

На запитання, яка кількість ракет залишилася у РФ і чи близько той час, коли окупанти не зможуть ними користуватися, Данілов відповів: "Цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишилися на території Російської Федерації. Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт".

Відео дня

За його словами, в РФ "ще трохи є" ракет радянського зразка, зокрема зенітних С-300, хоча їх набагато менше, ніж було від початку вторгнення.

"Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого", – додав Данілов.

Масовані ракетні атаки РФ: що відомо

10 жовтня Росія атакувала низку міст України. Вибухи були на Київщині, західній Україні та багатьох областях й населених пунктах. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

11 жовтня РФ здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Країна-терорист другий день поспіль продовжувала масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. 12 жовтня обстріли не припинилися.

Сьогодні, 13 жовтня, рашисти обстріляли Миколаїв, під завалами п'ятиповерхівки опинилися люди. Вранці рятувальникам вдалося дістати 11-річного хлопчика, який 6 годин знаходився під уламками будинку. Ввечері стало відомо, що серце дитини зупинилося. Окрім цього, сьогодні РФ била по західній Україні, а ввечері вдарила по Харкову.

Вас також можуть зацікавити новини: