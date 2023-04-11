Також він прокоментував витік "секретних документів" і те, як це відіб'ється на планах контрнаступу.

Рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде ухвалено в останній момент. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає Tagesschau.

"Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - зазначив секретар РНБО. Він уточнив, що рішення про початок операції буде ухвалювати Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також Данілов прокоментував витік "секретних документів" Пентагону. "Спецслужби повинні бути пильнішими, коли йдеться про секретні документи", - висловив думку він.

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Він додав, що цей витік не вплине на плани, пов'язані з контрнаступом. При цьому Данілов висловив сумнів, що оприлюднені документи були справжніми. "У будь-якому випадку можу сказати, що в Україні кількість людей, які знають про наші плани, вкрай обмежена", - сказав він.

За словами Данілова, українська сторона в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками: США, Великобританією, Німеччиною і Польщею, проте дані щодо тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто задіяний і на якому напрямку – ці відомості абсолютно секретні.

"Якщо хтось думає, що вони у нього є, я можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли їх отримати", - підкреслив Данілов.

Він додав, що частину оприлюдненої інформації можна було знайти і вона не була секретною. "Що стосується іншої частини інформації - якщо вона дійсно була засекречена - агентства в США і Великобританії будуть точно знати, звідки вона взялася. І чому вона спливла прямо зараз", - уточнив він.

Контрнаступ ВСУ

На тлі постійного обговорення майбутнього контрнаступу ВСУ заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що робити заяви про нього можуть тільки три людини: президент Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також міністр оборони Олексій Резніков.

При цьому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оцінив, що для контрнаступу в ЗСУ зібрані до 400 тис. військових. Він вважає, що український контрнаступ почнеться через тиждень.

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