Рішення про відмову від переговорів з Росією, поки при владі перебуває Володимир Путін, було одноголосно прийнято на засіданні РНБО. З поточним президентом "нелюдом" нема про що говорити.
Таку заяву зробив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.
"Ніяких переговорів з Путіним після того, що сталося 30 вересня, Україна вести не буде. Крапка. Ми будемо вести переговори тільки з іншим президентом Російської Федерації. З цим нелюдом нема про що взагалі розмовляти", — заявив Данілов.
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Доля переговорів з Росією: секретар РНБО Олексій Данілов про прийняте рішення
Україна відмовилася вести переговори з Путіним: що відомо
- Після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський оголосив про припинення дипломатичних бесід з Росією, поки при владі перебуває Володимир Путін: "Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо".
- Приблизно в той же час Путін закликав Україну сісти за стіл переговорів. Президент Росії також заявив, що результати фейкових "референдумів" обговорюватися не будуть.
- На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля міг би вважати початок переговорів своєю перемогою. Однак військово-політичне керівництво України чітко вказало на єдиний шлях закінчення війни — поразку Росії.