Олексій Данілов вважає, що з поточним президентом Росії "нема про що розмовляти".

Рішення про відмову від переговорів з Росією, поки при владі перебуває Володимир Путін, було одноголосно прийнято на засіданні РНБО. З поточним президентом "нелюдом" нема про що говорити.

Таку заяву зробив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Ніяких переговорів з Путіним після того, що сталося 30 вересня, Україна вести не буде. Крапка. Ми будемо вести переговори тільки з іншим президентом Російської Федерації. З цим нелюдом нема про що взагалі розмовляти", — заявив Данілов.

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Після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський оголосив про припинення дипломатичних бесід з Росією, поки при владі перебуває Володимир Путін: "Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо".

Приблизно в той же час Путін закликав Україну сісти за стіл переговорів. Президент Росії також заявив, що результати фейкових "референдумів" обговорюватися не будуть.

На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля міг би вважати початок переговорів своєю перемогою. Однак військово-політичне керівництво України чітко вказало на єдиний шлях закінчення війни — поразку Росії.

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