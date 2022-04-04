У відомстві наголосили, що кожен українець зобов'язаний знати їхні імена.

Українська розвідка роздобула та оприлюднила список російських вояків 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча Київської області.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча", – мовиться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

У силовому відомстві запевняють, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Зі списком російських окупантів, які здійснювали звірства проти українського народу в Бучі, можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства російських нелюдів. Вони вбивали і гвалтували, знущалися і катували людей.

На разючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

У міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито "провокацією радикалів і монтажем".

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