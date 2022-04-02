Судячи з усього, окупанти вбивали в місті беззбройних мирних жителів.

З'явилися кадри з Бучі, що свідчать про нові злочини російських військових.

Зокрема, фото опублікував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей зі зв'язаними руками, які були застрелені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

"Росія веде війну на знищення українського народу. Але ми не просимо співчуття. Ми не просимо лайків у соцмережах. І ми точно не просимо воювати з Росією за нас. Ми просимо лише одного: дайте нам зброю, аби ми могли захистити своїх людей. Усе інше ми зробимо самі", - додав Подоляк.

Звільнення Бучі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів.

Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

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