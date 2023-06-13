Щодо Кривого Рогу інформація уточнюється.

Під час нічної атаки по Україні 13 червня ворог, попередньо, застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною, вказується у ранковому зведенні Генштабу.

Також противник завдав удару чотирма "Шахедами", один було знищено нашими захисниками.

Щодо Кривого Рогу інформація уточнюється.

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Протягом минулої доби російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині.

Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.

Атака РФ 13 червня - головне

У ніч на вівторок, 13 червня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Тоді ж у багатьох регіонах прогриміли вибухи.

Наразі встановлено знищення усіх ворожих цілей у небі над столицею і удар по житлових будинках Кривого Рогу.

Водночас росіяни атакували Харків дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення в Салтівському, там почалася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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