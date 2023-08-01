До цього вони безуспішно випустили по області ракети.

Ввечері 31 липня російській загарбницькі війська випустили по території України ракети, однак вони не долетіли.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму офіційному Telegram-каналі "Генерал Марсель". О 23:18 він закликав харків’ян перебувати в укриттях, оскільки окупанти здійснили пуски ракет. Вже за хвилину він написав, що ракети "залишилися вдома".

Після опівночі Мельник закликав мешканців Харківської області не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки у небі над областю зафіксували безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

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У Повітряних Силах Збройних Сил України попередили, що тривога в області пов’язана з активністю російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозую застосування ударних БпЛА. Наразі це єдина "червона" область на мапі тривог, сигнал про небезпеку лунає з 21:41 з невеликими перервами.

Оновлено о 00:15: Мер міста Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі Харкова пролунали три вибухи. "Росіяни атакують Харків дронами", - зазначив він.

Оновлено о 00:20: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що російські загарбники завдають ударів. "До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!" - написав він.

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