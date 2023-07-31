Супротивники били по Новобаварському району Харкова, зазначили у ДСНС.

Унаслідок ракетного удару, який російські загарбники здійснили по Харкову у ніч на понеділок, 31 липня, пошкоджена складська будівля, виникла пожежа, постраждав та госпіталізований охоронець.

РФ завдала удару по Новобаварському району обласного центру, повідомили у ДСНС України. "В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків", - зазначили у відомстві.

Загальна площа пожежі становила близько 200 кв. м.

У ДСНС додали, що до ліквідації наслідків ворожого удару залучили 28 рятувальників та п'ять одиниць техніки.

Ракетний обстріл Харкова - сьогодні це варто знати

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 31 липня в 00:06 повідомив, що росіяни завдають ударів по Харкову. Керівник Харківського гарнізону Сергій Мельник поділився, що, за попередніми відомостями, супротивники били по обласному центрі із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що було чути два "прильоти". Очільник міста зазначав, що попередньо було відомо у влучання в нежитлові приміщення. Спочатку відомостей про постраждалих не було.

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