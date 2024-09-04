Водночас маючі у Чорному морі 8 ракетоносіїв, ворог здебільшого їх застосовує під час комбінованих атак.

Російські загарбники сьогодні били по Україні ракетами повітряного та наземного базування, в тому числі "Іскандерами" - з окупованого Криму. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що цю практику ворог буде застосувати, поки півострів залишається під контролем РФ.

"Що стосується "Іскандерів і акваторії Чорного моря, тут є два таких важливих моменти. Так, ворог продовжує використовувати тимчасово окупований Крим як майданчик для запуску балістики. І на жаль, це триватиме доки ми не звільнимо цю територію. Так, звісно, ці ракети швидкі, але у будь-якому разі – чим більше відстань, тим більше вони знаходяться у повітрі та тим легше їм протидіяти. Тобто, є більше часу на реагування", - сказав Плетенчук в етері Новини-Live.

Він також звернув увагу на важливий момент - морські платформи ворог фактично не застосовує для завдання ударів по України.

Відео дня

"Тобто, тут тактика ворога залишається незмінною. Фактично, маючі 8 носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря, він здебільшого їх застосовує виключно під час комбінованих атак, а не як самостійний вид озброєння. І виключно для того, щоб навантажити українську ППО. Й ця практика триває фактично місяцями...", - додав Плетенчук.

Він уточнив, що окупанти використовують морські платформи, здебільше, як відволікаючий маневр, й роблять це обережно – фактично, не виходячи в акваторію Чорного моря.

"Що стосується повітряного простору в Азово-Чорноморському регіоні - на жаль, російська авіація продовжує там домінувати. Це факт, це треба казати вголос. Вони не можуть підійти близько до узбережжя, але проте стратегія у повітрі – не є виключенням. Вони бояться підходити близько й тому використовують для пусків стратегічну авіацію. Раніше вони підходили ближче, мінували акваторію. Використовували інші типи літаків, наприклад, наприклад тактичну авіацію…", - розповів речник.

Він додав, що втративши над Чорним морем бомбардувальник Су-24, окупанти припинили практику застосування таких літаків на певній території.

"На жаль, поки ми не матимемо інструмента, який дозволить вражати озброєння ворога, яке працює з далекої відстані, ми матимемо й надалі проблеми з цим (домінування авіації – УНІАН)", - наголосив Плетенчук.

Росіє б'є по Україні ракетами - останні новини

Нагадаємо, за кілька останніх днів окупаційна армія РФ завдала потужних ударів по Україні, що призвело до масштабних жертв у Полтаві, Дніпрі, Сумах тощо.

Сьогодні загарбники били ракетами повітряного та наземного базування, ударними БПЛА типу Шахед. Зокрема, крилаті ракети Х-22 були випущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря, ракети "Іскандер-К" - з окупованого Криму.

Згодом стало відомо, що удар завдано по Львову – приліт стався у районі головного вокзалу міста. Пошкоджено житлові будинки у центрі міста, медичні та освітні заклади. Серед загиблих – діти, постраждало майже півсотні людей.

Вас також можуть зацікавити новини: