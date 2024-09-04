Не ігноруйте повітряну тривогу.

В українському повітряному прострі фіксують ракети, випущені стратегічними бомбардувальниками РФ Ту-95МС.

Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ у своєму офіційному Telegram-каналі. "Група ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку. Загроза для Київщини!" - написали військові о 04:45.

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Відео дня

Оновлено о 05:08: Перша група ракет змінює курс на Хмельниччину.

Оновлено о 05:06: Друга група крилатих ракет зараз на півночі Київщини, курс - західний.

Оновлено о 04:59: Ракета чи ракети з Житомирської області тримають курс на Рівненщину.

Оновлено о 04:58: Ще КР на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

Оновлено о 04:53: КР на півночі Житомирщини курсом на захід. Тим часом на Львівщині працює протиповітряна оборона, повідомляє ОВА.

Оновлено о 04:51: Крилата ракеті на півночі Київщини, курс - західний.

Оновлено о 04:46: Ударний дрон летить в бік Львова.

Атака на Україну 4 вересня

Як відомо, вночі в небі над країною зафіксували групи російських безпілотних літальних апаратів. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони в Київській області та у самій столиці, також дрони фіксували у інших областях.

Близько 02:00 військові попередили про зліт п'яти бомбардувальників Ту-95МС. Вже о 03:35 Повітряні сили інформували, що окупанти запустили КАБ в сторону Сумщини.

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