Масований удар по Україні: ППО не збила жодної ракети

Основним напрямком ворожого удару був Київ.

У ніч на 22 жовтня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та дронів. Про це повідомляють Повітряні сили України.

При цьому не сказано скільки ракет запущено Росією і серед збитих і подавлених цілей тільки вказані дрони. Райони запуску ракет - Курська, Брянська, Ростовська області (РФ).

Також російська армія атакувала Україну 210 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. 110 реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – РФ, а також з ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

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"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрон інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває", - сказано в повідомленні.

В Повітряних силах зазначили, що основний напрямок удару – Київ.

Зазнчається, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника по території України на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Масований удар по Києву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, внаслідок російського обстрілу Києва, який тривав із вечора 21 жовтня, загинула одна людина, ще 22 постраждали, зокрема четверо дітей. Російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці, спричинивши пожежі та руйнування.

Під ворожим ударом опинилися шість районів Києва. Зокрема, у Дніпровському районі атаки загинула людина, ще п’ятеро постраждали. Дитину госпіталізували. Пошкоджено житлові будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі.

У Дарницькому районі пошкоджено транспортну інфраструктуру. Інформації про постраждалих немає.

У Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.

В Києві пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий.

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