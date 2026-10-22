Росія вдарила балістикою по шести районах Києва: є загиблий і 22 постраждалих

У столиці виникли пожежі, пошкоджено будинки, автомобілі, транспортну інфраструктуру та монастир.

Внаслідок російського обстрілу Києва, який тривав із вечора 21 жовтня, загинула одна людина, ще 22 постраждали, зокрема четверо дітей. Російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці, спричинивши пожежі та руйнування, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Під ворожим ударом опинилися шість районів Києва. Зокрема, у Дніпровському районі атаки загинула людина, ще п’ятеро постраждали. Дитину госпіталізували. Пошкоджено житлові будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі.

У Дарницькому районі пошкоджено транспортну інфраструктуру. Інформації про постраждалих немає.

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За даними ДСНС, у Святошинському районі внаслідок обстрілу горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 квадратних метрів ліквідували.

Також під удар потрапив Оболонський район столиці. Там пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Загоряння ліквідували.

У Печерському районі пошкоджено будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.

Водночас у Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю травмувалися шестеро людей.

Загалом, за наявними даними, внаслідок російського обстрілу столиці загинула одна людина, ще 22 отримали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей.

Атака на Київ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі РФ масовано вдарила по столиці. Пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий.

Через пошкодження інфраструктури метрополітену на Південному мосту тимчасово обмежили рух поїздів на "зеленій" лінії. Для перевезення пасажирів також збільшують кількість автобусів на маршрутах № 22 та № 91.

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