Російська бронетехніка не може атакувати, не стаючи ціллю атак безпілотників.

Росія використовує піхоту для наступу на фронті, при цьому їй критично не вистачає танків для ефективного застосування в бою. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, це свідчить про "небезпечний стан російської армії" на четвертий рік широкомасштабної війни в Україні.

Як пояснює аналітик, на лінії фронту постійно перебуває стільки українських безпілотників, що російська бронетехніка не може вийти з укриття, не стаючи ціллю їхніх атак. А там, де росіяни відвойовують позиції, вони здебільшого роблять це пішки і зазнають приголомшливих втрат, пише Акс.

При цьому деякі російські командири все ж таки віддають накази про механізовані атаки, однак, як висловився один із російських блогерів, "нічого не виграють, все втрачають і створюють підбадьорливий контент для збройних сил України".

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Водночас те, що росіяни більше не можуть безпечно розміщувати танки, не означає, що вони не можуть продовжувати просування до Покровська і Часового Яру. Це означає, що вони, найімовірніше, продовжать наступати пішки і платити кров'ю за кожен захоплений метр, пише аналітик.

У системі кадрового забезпечення Кремля є очевидні тріщини - недарма Росія залюбки скористалася військовим поповненням із КНДР.

"Однак поки що в Росії достатньо військ і бажання обміняти їхні життя на невеликі, але стабільні успіхи на сході України. А ось чого у Кремля немає, так це великої кількості танків або будь-яких засобів для їхнього ефективного використання на полі бою, що гуде безпілотниками", - зазначає Акс.

Війна в Україні - новини

Раніше в DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Піщане, Слов'янку і Ясенове в Донецькій області.

Командир 411 окремого полку БпАК "Ястреби", підполковник Андрій "Атлас" Сухін вважає, що в січні росіяни продовжать здійснювати максимальний тиск і атакуватимуть Україну всіма можливими засобами - від артилерії, КАБів, до крилатих і балістичних ракет.

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