Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вглиб української території. Ворог захопив три населених пункти в Донецькій області.
Про це інформує проєкт DeepState. Зазначається, що російські загарбники окупували Піщане, Слов'янку та Ясенове на Донеччині.
Крім того, ворог просунувся на інших ділянках.
"Ворог окупував Піщане, Слов'янку, Ясенове, а також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времівці та Часовому Яру", – заявили у DeepState.
Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Війна в Україні
За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 16 січня, станом на 22:00 на передовій відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку – 47 разів.
Командир 411 окремого полку БпАК "Яструби", підполковник Андрій "Атлас" Сухін вважає, що у січні росіяни продовжать здійснювати максимальний тиск і атакуватимуть Україну всіма можливими засобами – від артилерії, КАБів, до крилатих і балістичних ракет.