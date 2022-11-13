Сили оборони України продовжують стабілізаційні заходи та закріплюються на зайнятих позиціях.

Російські окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 12 листопада.

Зазначається, що обстановка у Таврійській операційній зоні залишається напруженою, але підконтрольною Силам оборони.

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Підрозділи Сил оборони продовжують проводити стабілізаційні заходи та закріплюються на зайнятих позиціях.

"Звільнені від окупантів міста та села Херсонщини й Миколаївщини повертаються до життя за української юрисдикції", - зауважується у повідомленні.

Також зазначається, що до Херсонщини і самого обласного центру повернулася легітимна влада.

"Противник продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Продовжує поглиблення евакуації населення з населених пунктів по лівому берегу та одночасно завдає вогневих ударів реактивними системами залпового вогню та артилерією різних калібрів по позиціях Сил оборони та по звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей", - зазначили у ОК "Південь".

Звільнення Херсона та правобережжя області

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили майже 1,4 тис. кв. км території у Херсонської області.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

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