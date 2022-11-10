З 1 жовтня захисники України просунулися в глибину захоплених противником територій на майже 36,5 км.

Українські війська продовжують наступ на Херсонщині згідно з планом. З 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

"За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій", - повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За словами головнокомандувача, безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника та не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

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"Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану", - наголосив він.

Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування українських військ в глибину оборонної зони противника становить до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

"Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв. км", - додав головнокомандувач.

Ситуація в Херсоні та заяви РФ про відступ - що відомо

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із правобережжя Херсонщини.

Того ж дня командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що вони залишають правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Сьогодні, 10 листопада, у Генштабі Збройних сил України заявили, що не можуть ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення окупаційних військ із Херсона.

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