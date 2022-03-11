Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності / Ілюстрація REUTERS

Російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію на Київ, яка буде здійснена найближчими днями.

Таку заяву зробило Міністерство оборони Великобританії.

У британському відомстві повідомили, що Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.

"Це, ймовірно, буде включати операції проти Києва", - йдеться в повідомленні.

За даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.