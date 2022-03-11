Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності / Ілюстрація REUTERS
Російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію на Київ, яка буде здійснена найближчими днями.
Таку заяву зробило Міністерство оборони Великобританії.
У британському відомстві повідомили, що Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.
"Це, ймовірно, буде включати операції проти Києва", - йдеться в повідомленні.
За даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2022
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