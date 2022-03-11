За даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.

Російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію на Київ, яка буде здійснена найближчими днями.

Таку заяву зробило Міністерство оборони Великобританії.

У британському відомстві повідомили, що Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.

"Це, ймовірно, буде включати операції проти Києва", - йдеться в повідомленні.

За даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2022

Війна проти України: