Загарбники намагаються перегрупуватися та підготувати підрозділи для нових нападів.

Росіяни продовжують атакувати в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ Харківської області. Крім того, вони готують нові атаки.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Харків", ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську .

Водночас наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони. Ворог наніс в напрямку позицій ЗСУ 19 авіаційних ударів, завдав 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 487 обстрілів.

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Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 112 осіб. Ворог також втратив знищеними та пошкодженими 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА.

Знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції БПЛА.

Ситуація навколо Вовчанська

На початку травня російські окупанти почали наступати в Харківській області і поблизу кордону з Росією захопили кілька населених пунктів. Серйозні бої тривали за місто Вовчанськ.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповідав, що ворог втратив колись елітну російську 83-ю окрему десантно-штурмову бригади в районі Вовчанська Харківської області .Він зазначав, що найімовірніше, росіяни виводитимуть цей підрозділ або ж доукомплектовуватимуть. Перекидаючи з інших ділянок фронту.

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