Президент Зеленський назвав історичним злочином можливе бомбардування Одеси російськими військовими / фото ua.depositphotos.com
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські окупанти готуються бомбардувати Одесу.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", - наголосив президент.
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу і не полишає надій захопити Київ.