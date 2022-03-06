Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські окупанти готуються бомбардувати Одесу.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", - наголосив президент.