Президент додав, що цей удар пошкодив об’єкти в 4 областях. Загалом росіяни запустили по Україні 352 дрони, а також 16 ракет.

Російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст і громад.

Про це у своєму зверненні сказав український президент Володимир Зеленський. "Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там "шахед" влучив у лікарню", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що цей удар пошкодив об’єкти в 4 областях. Загалом росіяни запустили по Україні 352 дрони, серед них 159 "шахедів", а також 16 ракет.

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Зеленський зазначив, що за попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита українськими захисниками неба, але не всі.

"І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", - підкреслив Зеленський.

У зв'язку з цим президент анонсував, що сьогодні під час візиту у Велику Британію говоритиме з партнерами саме про захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту.

"Також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - констатував глава держави

Нічний удар РФ по Україні

У ніч на 23 червня росіяни завдали масованого удару по Україні. Вночі повітряна тривога оголошувалася в низці областей.

Вранці стало відомо, що внаслідок удару в Києві загинули 6 осіб, також є десятки постраждалих. У Київській оласті загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.

Також вранці Повітряні сили деталізували, що у ніч на 23 червня росіяни запустили по Україні 368 засобів повітряного нападу, з яких сили оборони України знешкодили 354.

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