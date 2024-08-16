У МЗС спростували заяви російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС.

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія може готувати ядерну провокацію.

"В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт", - написав він.

У МЗС попередили, що зараз спостерігається черговий "сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції".

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"Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню", - написали там.

Зазначається, що Україна завжди була і залишається відданим членом ДНЯЗ.

"Ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", – запевнив речник МЗС Георгій Тихий.

Раніше прокремлівські пропагандистські ЗМІ заявили, що Україна нібито "готує удар "брудною ядерною бомбою" по Запорізькій та Курській АЕС".

Вони стверджують, що удар нібито "курують західні спецслужби", до Сум і Запоріжжя на тлі атаки, що готується, "з'їхалося велика кількість західних журналістів", а "брудні боєголовки вже розміщені в Дніпропетровській області".

Ядерні провокації РФ на АЕС - деталі

11 серпня над ЗАЕС було помічено густий дим. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко тоді заявляв, що російські окупанти підпалили у градирні Запорізької атомної електростанції велику кількість автомобільних шин.

Співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України", експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна вважає, що пожежа 11 серпня на Запорізькій АЕС пов'язана з бойовими діями в Курській області.

За її словами, пожежа на Запорізькій АЕС була однозначно цілеспрямованим підпалом з боку Росії. Це було розраховано на західних партнерів, щоб вони сказали Україні припинити військову операцію в Курській області.

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