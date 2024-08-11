Людей попереджають, що росіяни могли влаштувати провокацію.

Російські окупанти підпалили у градирні Запорізької атомної електростанції велику кількість автомобільних шин.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він зазначає, що це неофіційна інформація, яку він отримав від джерел з протилежного берега.

"Росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Заспокойтесь, будь ласка", - написав він. Відео дня

ЗАЕС в окупації

Як відомо, Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем російських окупаційних військ з початку березня 2022 року.

Міжнародне агентство з атомної енергії направляє на станцію власних співробітників, однак визнало, що не може вплинити на її статус. Також вони повідомляли, що забезпечити безпеку атомної електростанції неможливо.

За даними мера Енергодара, на території ЗАЕС перебувало близько тисячі солдатів російської армії та декілька тисяч російських працівників.

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