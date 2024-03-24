Деякі наші співгромадяни втратили розуміння, що їхні "диванні коментарі" шкодять державі.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк пояснив, чому за допомогою самих українців Росія може здобути у нас перемогу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Павлюк зауважив, що вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою.

"І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну", - підкреслив командувач.

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Він закликав згадати про те, що у нас писали й поширювали у соціальних мережах два роки тому, і порівняти з тим, що зараз. "Від черг до ТЦК і мемів "як служити - то всі хворі, а як воювати - то всі здорові", ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України", - зауважив Павлюк.

Так, наголосив він, два роки тому (ще не маючи й десятої частини сьогоднішніх засобів протиповітряної оборони, озброєнь та досвіду повномасштабної війни) "ми з усім тим чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію на Росії".

"Тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, які панічно тікали до Грузії та Казахстану", - зазначив командувач.

Водночас, продовжив він, з тодішньої єдності та згуртованості "наш простір новин та обговорень так скотився не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа". "В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів", - написав Павлюк.

Утім, додав він, матеріали щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, особливостей проходження військової служби та необхідності виконання військового обов'язку майже відсутні.

"Цікавість видань до таких тем не спостерігається. Звернення від медіа задля роз'яснення цих питань - одиничні. Не вийде зробити кричущий заголовок? Цільова аудиторія ховатиме очі?", - йдеться у дописі.

Окрема тема, зауважив Павлюк, - це ставлення до військовослужбовців ТЦК. "Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?" - пише він.

Також командувач порушує питання щодо того, "чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку - захисту України?".

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків", - додав Павлюк.

Крім того, зазначив він, в різних соцмережах - YouTube, Facebook або TikTok – безліч відео з вирваним з контексту змістом.

"Нам часто дорікають: "Ви самі винні, ви не змінюєтеся!". Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки, і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги!", - написав командувач.

Він додав, що давньокитайська стратегія війни вчить тому, що необхідно розбити союзи ворога та розділити його бойові порядки. І протиставлення армії цивільним - один з її пунктів.

"Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні", - підкреслив Павлюк.

У Харкові чоловік подався у польські студенти через мобілізацію

Нагадаємо про один з красномовних випадків, коли у Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став "студентом" у Польщі. Для цього він у серпні 2022 року придбав в інтернеті фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава.

Таким чином він вирішив уникнути мобілізації та втекти з України, оскільки у нього було звання "молодший лейтенант".

У суді чоловік визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що має військову спеціальність, пройшов медкомісію і отримав висновок "придатний". Однак він не бажав вступати до лав ЗСУ, тому використав довідку для того, щоб виїхати за кордон. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

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