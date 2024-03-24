У серпні 2022 року чоловік купив фальшиві документи про те, що він навчається у Варшаві.

У Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став "студентом" у Польщі. Для цього він купив онлайн підроблені документи, пише ТСН з посиланням на вирок Богодухівського районного суду Харківської області.

За даними документу, у серпні 2022 року чоловік в Інтернеті купив фальшиві документи про те, що він навчається у Collegium Civitas м. Варшава.

Згодом харків’янин отримав такі документи польською мовою: довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми; заяву про обробку персональних даних; підтвердження переказу-дублікат; договір університет-студент від 28 серпня 2021 року Collegium Civitas; довідку про оплату за навчання на 2-му році денної форми навчання 1 ступеню за спеціальністю "Міжнародні відносини" навчального 2022/2023 року.

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Також чоловік замовив офіційний переклад цих документів, щоб виїхати за кордон. Таким чином він вирішив уникнути мобілізації та втекти з України, оскільки у нього було звання "молодший лейтенант".

У суді чоловік визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що має військову спеціальність, пройшов медкомісію і отримав висновок "придатний". Однак він не бажав вступати до лав ЗСУ, тому використав довідку для того, щоб виїхати за кордон.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Мобілізація в Україні

Військовослужбовець ЗСУ Володимир, який має позивний "Дід, вважає, що мобілізація в Україні має бути жорсткою, оскільки захисники нашої держави вже виснажені, їм потрібно надати можливість відпочити.

В Україні хочуть прикрити лазівку для ухилянтів. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав пропозиції щодо критеріїв з перевірки доглядальників за інвалідністю.

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