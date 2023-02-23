Всі українці з острахом очікують 24 лютого, адже Росія може завдати масованого удару по нашій країні у річницю повномасштабного вторгнення.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для російських окупантів 23 та 24 лютого - сакральні дати. Тому під ці дати можливі загострення.

Як він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", ворог може змінити плани, побачивши нашу особливо ретельну підготовку до різних сценаріїв на 23-24.02.2023. "РФ може застати зненацька і вдарити або раніше, або пізніше", - додав Ігнат.

"Тому мусимо бути в готовності 24 на 7, як і Повітряні сили, які несуть бойове чергування, відстежують все, що рухається у повітряному просторі України", - каже речник Повітряних сил.

Також він додав, що дані про пересування російських окупантів наша країна отримує від країн НАТО. "Буде загроза - будемо збивати, готовність є. Люди мають гарний бойовий настрій, тому зберігайте спокій та залишайтеся в укритті, коли є небезпека", - заспокоїв Ігнат.

При цьому він стверджує, що, попри заяви про скупчення авіації поблизу кордонів України, чекати якихось відчайдушних повітряних операцій від РФ не варто. У цьому немає потреби, адже вона може завдавати ударів й дистанційно по території нашої країни.

Розвідка про плани Росії атакувати Україну

В очільника Головного управління розвідки при Міноборони України Кирила Буданова запитали, чи готує Путін щось неочікуване 23-24 лютого 2023 року.

"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар", - сказав він й додав, що Росія може скомбінувати удари "Шахедами" й ракетами, та це вже не нові методи.

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