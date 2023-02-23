Під час нової атаки на Україну Росія може скомбінувати удари "Шахедами" й ракетами, та це вже старі методи.

Президент РФ Володимир Путін відомий своєю любов'ю до символізму й дат. Тож багато українців переймаються, що 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення, Росія може вдатися до гучної провокації.

В очільника Головного управління розвідки при Міноборони України Кирила Буданова запитали, чи готує Путін щось неочікуване на цей день. В інтерв'ю "УП" він відповів, що готується "невеликий ракетний удар":

"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар".

Буданов додав, що йдеться про дві дати - 23 та 24 лютого, але він заспокоїв, що українці вже таке переживали понад 20 разів, нічого нового не буде. Так, Росія може скомбінувати удари "Шахедами" й ракетами, та це вже не нові методи.

Попередження про атаку Росії на Україну

Останнім часом дедалі частіше лунають попередження про те, що Росія атакуватиме Україну 23 лютого, у так званий День Радянської армії, та 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення до України.

У РНБО стверджують, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну. Українська влада запевняє, що ми готові відбити всі ці удари.

У Повітряних силах Збройних сил України попередили, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, загострення, кілька хвиль атак.

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