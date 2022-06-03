Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською.

Командування Збройних сил Росії набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням в Україні, перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською", - повідомив Мотузяник.

Спікер зазначив, що в окупованому Херсоні окупанти розграбували універсальний магазин "Епіцентр", а награбоване майно одразу вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці розкрили 88 російських диверсійно-розвідувальних груп з початку повномасштабної війни в Україні. Всього затримано майже 800 диверсантів.

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