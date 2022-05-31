Євген Єнін зазначив, що посібники окупантів продовжують збирати дані та коригувати вогонь

Правоохоронці розкрили 88 російських диверсійно-розвідувальних груп з початку повномасштабної війни в Україні. Всього затримано майже 800 диверсантів.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Не можна сказати, що вони зникли. Тільки за перші два тижні травня нашими правоохоронцями виявлено на території України одну ДРГ і затримано 43 особи, причетних до диверсійної діяльності, з них 18 в Києві", - зазначив заступник голови МВС.

За його словами, російські агенти досі веде партизанську війну, збирають інформацію і можуть коригувати вогонь.

"Ми відпрацьовуємо цілий ряд регіонів: криміналітет, проросійські рухи і угруповання. Першою була Одеська область, де в результаті обшуків поліція виявила величезні арсенали та навіть інструкції з диверсійно-розвідувальної діяльності. Скільки ще таких груп знаходяться в" сплячому режимі" в інших регіонах - будемо з'ясовувати", - розповів Єнін.

Як раніше повідомляв УНІАН, 18 травня в Одесі затримавши передбачуваного пособника окупантів, який знімав блокпости на відеореєстратор.

Патрульні затримали водія автомобіля Mitsubishi, який знімав на відеореєстратор роботу блокпоста. У його телефоні правоохоронці також виявили безліч проросійських Telegram-каналів, в салоні машини — телескопічний кийок. Ймовірного диверсанта передали слідчим поліції.

Крім того, в Київській області затримали двох жителів Гостомеля, які під час тимчасової окупації збирали інформацію про позиції ЗСУ, а також "здавали" адреси проживання учасників АТО.

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