РФ продовжує накопичувати балістичні ракети: Зеленський сказав, скільки їх вже у резерві

Російські підприємства здатні віробляти 130-140 одиниць таких ракет кожного місяця.

Запаси балістичних ракет росіян наразі нараховують до 700 одиниць. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

"За нашими даними, у Росії є запасу до 700 балістичних ракет і кілька тисяч інших ракет. Це нам відома інформація, такий резерв у них", - сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни виробляють на місяць близько 130-140 балістичних ракет. Він наголосив, що це потребує відповідної реакції.

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"З цим треба боротись, і ми боремось. Це місця їх виробництва. Це наші санкції, як ми кажемо, далекобійні", - зауважив Зеленський.

Також Україна, держави Європейського Союзу та інші країни просить США запроваджувати санкції проти Росії. Такі санкції, додав він, можуть зупинити ланцюги постачання деяких елементів для цих ракет, щоб зменшити їх виробництво.

Про масові російські повітряні удари

"Удари, які ми зараз бачимо, будуть йти не в кількість, а в якість: уходити від звичайних шахедів та максимально збільшувати відсоток реактивних. Це те, що ми бачимо", - сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна має засоби, щоб збивати крилаті ракети. Але можливості збивати балістичні ракети нині залишається викликом.

Проблема реактивних "Шахедів"

Зеленський висловив сподівання, що Україна має перспективи, щоб подолати проблему запусків реактивних дронів. Однак назвав її "дуже непростою". Він вважає, що Україні вдаться знайти вирішення проблеми з нестачею тих засобів, які масово тут не виробляються.

Атаки РФ на українські міста

Президент сказав, що намагання РФ ударами по мостах відрізати лівий берег Києва від правого приводить до колапсу у столиці. На його думку, російські загарбники хочуть досягти того, щоб українці почали виїжджати з великих міст, передусім з Києва.

За його словами, до схожих дій росіяни вдавалися у Харкові, але харків'яни продемонстрували свою силу.

"В Харкові вони спробували - але дуже сильні люди. Ще раз дуже вдячний харків'янам. Не змогли вони їх зламати. Хоча ворог дуже близько знаходиться. Просто не зміг. Чесно - Харків переміг Путіна", - сказав Зеленський.

Захист критичної інфраструктури

Як зазначив президент, з огляду на російський терор у Києві, Міністерство оборони України працює разом з місцевою владою. За його словами, вони повинні напрацювати альтернативи на випадок виникнення викликів для інфраструктури.

Розробка балістичних ракет в Україні

Нагадаємо, що 1 жовтня стало відомо, що Україна вперше застосувала у бою тактичну балістичну ракету FP-7 власної розробки, яка має дальність до 200 км. За словами президента, наступним кроком стане виробництво цих ракет.

Інформації про перше бойове застосування виробу поки небагато. Однак відомо, що міг бути уражений об'єкт на окупованій території. Окрім того, Україна продовжує розробку балістичної ракети більшої дальності. При цьому, зазначає західна преса, подібні розробки вводять Україну до дуже обмеженого кола країн, які можуть випускати балістичні ракети.

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